Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bandendiebstahl - Polizei nimmt drei Tatverdächtige in Gewahrsam

Herford (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes an der Bäckerstraße bemerkte am Samstag (11.11.), gegen 15.45 Uhr drei männliche Personen, die das Geschäft betraten. Zwei der Männer gingen gemeinsam zu den Kosmetikartikeln. Einer der Männer legte dort diverse Artikel in eine mitgeführte Tüte, der andere befüllte einen markteigenen Einkaufkorb. Die dritte Person befand sich immer in unmittelbarer Nähe der beiden anderen und vergewisserte sich augenscheinlich, ob niemand seine beiden Begleiter beobachtete. Die Mitarbeiterin verständigte aufgrund des auffälligen Verhaltens die Polizei. Während zwei der Männer das Geschäft verlassen wollten, ohne die Waren, die sich in Tüte und Korb befanden, zu bezahlen, wurden sie an der Eingangstür von Beamten der Kreispolizeibehörde Herford angesprochen. Bei den Männern wurden insgesamt Waren im Wert von über 550 Euro festgestellt. Die dritte Person wurde im Kassenbereich angesprochen. Bei den drei Personen handelt es sich um einen 30-Jährigen, einen 43-Jährigen und einen 32-Jährigen, die alle ohne festen Wohnsitz sind. Bei allen drei Männern wurden zudem Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum festgestellt. In der näheren Umgebung befand sich zudem ein Mercedes, in dem sich persönliche Gegenstände des 32-Jährigen befanden. Hier fanden die Beamten außerdem diverse weitere Kosmetikartikel vor. Ob diese in Zusammenhang mit weiteren Ladendiebstählen stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, das Fahrzeug wurde sichergestellt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und da eine Fluchtgefahr bestand, wurden alle drei Männer dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

