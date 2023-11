Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Fabrik - Unbekannte entwenden Messing

Kirchlengern (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Firma für Metallbearbeitung stellte am Sonntag fest, dass Unbekannte rund 300 Kilogramm Messing von dem Firmengelände am Wallücker Bahndamm entwendet haben. Nach einer ersten Sichtung des Videomaterials aus Überwachungskameras ergibt sich, dass vier männliche Personen in der Nacht von Freitag auf Samstag (11.11.) gegen 0.00 Uhr den rückwärtigen Bereich des Firmengeländes betraten. Dort gingen sie Lagerboxen und Kunststofffässer an, in denen Messingspäne lagerten. Mittels einer Mülltonne, die sich ebenfalls auf dem Firmengelände befand, transportierten sie das Metall im Wert von rund 1.000 Euro ab. Die Mülltonne wurde kurze Zeit später am Wallücker Bahndamm, unterhalb einer Unterführung des Ostrings, aufgefunden. Die genaue Auswertung des Videomaterials ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Samstag, zwischen 0.00 und 1.00 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

