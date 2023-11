Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Fall des Diebstahls- Transporter vom Gelände entwendet

Spenge (ots)

(sls) Als der Inhaber eines Autohandels an der Bielefelder Straße am Donnerstagmorgen (9.11.) gegen 11.40 Uhr über das Firmengelände ging, bemerkte er, dass ein grüner VW Transporter nicht mehr auf dem Parkplatz stand. Am Dienstagnachmittag wurde das Fahrzeug im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes ordnungsgemäß abgestellt. Am Transporter befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Kennzeichen. Im Zeitraum bis Donnerstagmorgen entwendeten unbekannte Täter das Fahrzeug im Wert von ca. 10.000 Euro und verließen damit unerkannt das Gelände. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem entwendeten VW Transporter geben können. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich des Autohandels beobachtet und kann Angaben dazu machen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell