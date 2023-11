Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Friedhofskapelle an - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Dienstag (8.11.) bemerkte der Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens gegen Mittag Beschädigungen an einer Friedhofskapelle. Der oder die unbekannten Täter entwendeten offenbar gewaltsam ein Fallrohr aus Kupfer von dem Gebäude an der Lutherstraße. Offensichtlich versuchten sie auch, eine weitere Regenrinne aus der Verankerung zu reißen. Diese hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand. Das entwendete Rohr hat einen Wert von rund 250 Euro. Der Tatzeitraum kann zwischen Montag, 12.00 und Dienstag, 12.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Lutherstraße etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell