Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte entwenden hochpreisige Werkzeuge

Bünde (ots)

(jd) Ein 33-jähriger Bünder stellte seinen Mercedes Sprinter am Montag (6.11.), gegen 16.00 Uhr an der Sunderbachstraße ab. Als der Mann dann gestern gegen 7.00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die seitliche Schiebetür offenstand. Unbekannte haben diese augenscheinlich gewaltsam geöffnet, um dann aus dem Inneren des Fahrzeugs diverse Werkzeuge an sich zu nehmen. Unter anderem entwendeten sie eine Makita Bohrmaschine, ein Schweißgerät der Marke Friatec und einen Stampfer der Marke Wacker Neuson. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt bei rund 8000 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass auch an der zweiflügligen Tür im Heckbereich Spuren von Gewalteinwirkung waren - diese Tür hielt jedoch stand, sodass der oder die Unbekannten dann die Schiebetür angingen. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag im Bereich der Sunderbachstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

