Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: LPO Spendenübergabe - Behördenleitung übergibt 3000.- Euro an Kinderschutzbund

Bild-Infos

Download

Herford, Bünde, Vlotho, Kirchlengern (ots)

(um) Vorgestern (08.11.) übergab Landrat Jürgen Müller den Spendenerlös des Konzertes des Landespolizeiorchesters NRW an die lokalen Vertreter des Kinderschutzbundes. "Dreitausend Euro für einen Guten Zweck, das hat uns alle überrascht.", sagte der Behördenleiter der Polizei Herford. Pfarrerin Ulrike Schwarze, als Polizeiseelsorgerin, hatte sich sofort bereit erklärt, den Veranstaltungsraum in der ev. Kirche in Hagedorn für den Konzertabend am 29.09.2023 zur Verfügung zustellen. Dies war mit Mitteln der Polizeiseelsorge möglich. Am Ende konnten so je Kinderschutzbundstellen in Herford, Bünde und Vlotho je 1000.- als Spende übergeben werden. Die Leiterinnen der Gruppen berichteten über ihre Arbeit mit den Kindern und machten deutlich, wie wichtig diese Unterstützung sei. Alles im Kinderschutzbund vor Ort wird im Ehrenamt geleistet. Wir bedanken uns bei allen Unterstützern wie der Stadt Herford mit ProHerford. Ebenso für die vielen helfenden Hände, die das Konzert aus der Gemeinde Hagedorn heraus möglich gemacht haben. Ohne Sie wäre ein anderer Kostenrahmen entstanden, der die Spende deutlich geringer hätte ausfallen lassen. Vielen Dank an die Spender und vielen Gäste, die sich an diesem Abend aufgemacht haben, um ein wunderschönes Konzert zu erleben und dem guten Zweck zu folgen. Und zu guter Letzt danken wir den Musikern sowie dem Dirgenten des LPO NRW Scott Lawton, welche uns einen unvergesslichen Abend mit ihren musikalischen Darbietungen bereitet haben. Anlage Foto v.l.n.r.: Abteilungsleiter Polizei Herford PD Uwe Köhler, PHK'in Simone Lah-Schnier, Kinderschutzbund Bünde Kirsten Bechtloff-Franzrahe und Martina Kmoch, Kinderschutzbund Vlotho Doris Piloth, Landrat Jürgen Müller, Kinderschutzbund Herford Manuela Beiter und Pfarrerin Ulrike Schwarze

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell