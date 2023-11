Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl- Unbekannter entwendet alkoholische Getränke

Löhne (ots)

(sls) Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes konnte am Donnerstagabend (9.11.) eine männliche Person dabei beobachten, wie dieser zunächst mehrere Flaschen alkoholischer Getränke, sowie eine Vielzahl von Waschpulverpakete in einen Einkaufswagen packte. Der Mann befand sich gegen 17.45 Uhr in einem Discounter an der Albert-Schweitzer-Straße. Anstatt die Ware zu bezahlen, lud der unbekannte die Sachen in einen mitgebrachten schwarzen Rucksack. An der Kasse zeigte der Tatverdächtige lediglich eine Flasche mit Softgetränken vor und bezahlte diese. Der Mitarbeiter sprach den Mann anschließend im Bereich des Ausganges auf den Diebstahl an. Der ca. 40-50 Jahre alte schlanke Beschuldigte schlug daraufhin mehrfach um sich und in Richtung Mitarbeiter. Ihm gelang die Flucht aus dem Markt in Richtung Parkplatz. Dort warf er den Rucksack mit dem Diebesgut auf den Boden und flüchtete weiter über den Parkplatz in unbekannte Richtung. Er war zu diesem Zeitpunkt dunkel gekleidet und trug schwarze Adidas-Sportschuhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Die entwendeten Flaschen und das Waschpulver konnte dem Einkaufsmarkt wieder übergeben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeuge, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben dazu machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

