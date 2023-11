Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Scheiben demoliert - Sachbeschädigung an Bushaltestellen

Hiddenhausen/Spenge (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Samstag (11.11.) gegen 1.00 Uhr Beschädigungen an einer Bushaltestelle an der Löhner Straße in Hiddenhausen: Der oder die unbekannten Täter hatten die rückwärtigen Glasscheiben eingeschlagen, sodass ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden ist. Der Zeuge gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass die Scheiben am Vorabend, um 18.00 Uhr noch intakt waren. Die Bushaltestelle befindet sich nahe der Einmündung zur Bachstraße.

Im Rahmen der Ermittlungen zu der genannten Sachbeschädigung stellten die Polizeibeamten dann im Verlauf des Samstags zwei weitere beschädigte Bushaltestellen fest: Beide befinden sich ebenfalls an der Löhner Straße. An einer Haltestelle nahe des Kreisverkehrs Maschstraße / Meisterstraße / Löhner Straße war eine Glaswand der Haltestelle vollständig gebrochen und gesplittert, außerdem wurde der dortige Schaukasten demoliert. Der Schaden liegt hier bei rund 1.200 Euro.

An einer Haltestelle nahe der Einmündung zur Bachstraße war eine komplette Glaswand gesplittert, sodass auch hier ein Schaden von 1.000 Euro entstand. Ob und inwieweit die drei Sachbeschädigungen miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Herford bittet daher Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Auch in Spenge wurde am Wochenende eine ähnliche Sachbeschädigung gemeldet: Gegen 1.30 Uhr bemerkte ein Zeuge am Sonntag (12.11.), dass eine Bushaltestelle an der Neuenkirchener Straße angegangen worden war. Eine seitliche Glasscheibe der Haltestelle, die sich zwischen der Wallenbrücker Straße und der Straße Auf dem Placken befindet, gesplittert ist. Auch hier bittet die Polizei Herford mögliche Zeugen, um Mitteilung von Hinweisen unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell