POL-ANK: Autofahrer wird bei Baumkollision verletzt - PKW gerät in Brand

Anklam (ots) - Wie gestern (6. Dezember 2022) der Polizei in Anklam gemeldet wurde, haben Unbekannte in den vergangenen Tagen insgesamt 26 Weihnachtsbäume von zwei Außenbereichen in der Silostraße entwendet. Es entstand ein Schaden von fast 600 Euro. So haben die Täter in der Zeit vom 3. Dezember, 16:00 Uhr, bis zum 5. Dezember 2022, 09:00 Uhr, insgesamt zwanzig Weihnachtsbäume vom Außenbereich eines Marktes in der ...

mehr