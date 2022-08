POL-PPKO: Randalierer auf Denkmal am Deutschen Eck

Koblenz (ots) - Am Samstag, 30.07.2022, kam es zu mehreren, vermutlich in Tatzusammenhang stehenden, Diebstählen. Zuerst meldete gegen 06:40 Uhr ein Geschädigter den Diebstahl seines Kfz-Anhängers. Diesen hatte er, beladen mit diversen Gegenstände, am Vorabend in der Rothenlänge in Koblenz geparkt. Kurz nach 8 Uhr wurde die Polizei dann über mehrere aufgebrochene Baustellencontainer im Metternicher Feld informiert. ...

