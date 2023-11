Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Kastenwagen rutscht in Straßengraben

Löhne (ots)

(jd) Ein 16-Jähriger aus Hüllhorst fuhr gestern (13.11.), um 6.50 Uhr mit seinem Piaggio-Kastenwagen auf der Herforder Straße in Richtung Herford. Unmittelbar hinter ihm befand sich ein 30-jähriger Löhner mit seinem Audi. Dieser nahm den dreirädrigen Kastenwagen erst spät vor ihm wahr, sodass er kurz vor der Einfahrt zur Falscheider Straße auf das Gefährt auffuhr. Durch den Aufprall wurde die Piaggio noch ein paar Meter von dem Audi nach vorne und dann im weiteren Verlauf über die Fahrbahn geschoben. Zunächst kam das Kleinkraftrad dann am Fahrbahnrand der entgegengesetzten Fahrtrichtung zum Stehen. Der 16-Jährige konnte sich mit Hilfe des Audi-Fahrers aus seinem Fahrzeug befreien, dann fiel die Piaggio in den Straßengraben. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde der 16-Jährige in ein nahegenes Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach einer ambulanten Behandlung gemeinsam mit seinen über den Unfall benachrichtigten Erziehungsberechtigten wieder verlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Herforder Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

