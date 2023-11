Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Personen gehen sich in Linienbus an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Sonntag (12.11.) ereignete sich gegen 18.00 Uhr eine Körperverletzung in einem Bus, der sich zu diesem Zeitpunkt an einer Ampel auf der Wittekindstraße befand und von dort auf die Herforder Straße abbiegen wollte. Ein 17-Jähriger aus Hessisch Oldendorf befand sich im hinteren Bereich des Busses, ebenso wie eine 25-jährige Bielefelderin, die wenige Reihen vor dem 17-Jährigen saß. Ein bisher Unbekannter stieg dann ebenfalls in den Bus und setzte sich neben die Bielefelderin. Da der etwa 180cm große und 35 bis 45 Jahre alte Mann laut Musik hörte, forderte der 17-jährige den Mann auf, diese leiser zu stellen. Dies tat der Mann jedoch nicht, sodass es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam. Im weiteren Verlauf schlug der bisher Unbekannte den 17-Jährigen, sodass es zu einer gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei wurde unter anderem die Brille des 17-Jährigen beschädigt. Durch die Rangelei wurde die 25-jährige Bielefelderin ebenfalls geschubst und gegen die Scheibe des Busses gedrückt. Die Frau versuchte mit Hilfe weiterer Fahrgäste und des Busfahrers, der das Fahrzeug sogleich an der Bielefelder Straße anhielt, die beiden Männer von ihr fernzuhalten. Der bisher Unbekannte verließ dann den Bus und entfernte sich zu Fuß in Richtung Wittekindstraße. Die Bielefelderin blieb unverletzt. Der Hessisch Oldendorfer zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Ermittlung des genauen Hergangs bittet die Polizei Herford den bisher Unbekannten, sich unter 05221/8880 oder auf einer der Polizeiwachen zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

