Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall unter Alkoholeinfluss: Mehrere Verletzte nach Zusammenprall auf der A 1

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1047

Am Sonntag (29. Oktober) um 11:47 Uhr kam es auf der A 1 in Unna (Richtung Bremen in Höhe Kamen) zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte 44-jährige Fahrer (aus Waltrop) eines Klein-LKW (Ford) die Kontrolle über sein Auto verloren. Er fuhr auf dem rechten Fahrstreifen und kam von diesem nach links auf die mittlere Spur ab. Dort stieß er mit einem Tesla eines 63-jährigen Fahrers aus Werne zusammen.

Hinter dem Tesla fuhr ein 54-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes-Benz und drei weiteren Insassen. Auch mit diesem Auto kollidierte der Fahrer des Fords. Der Mercedes-Benz stieß dadurch gegen die Mittelschutzplanke.

Der leichtverletzte Fahrer des Mercedes, zwei weitere Mitfahrer und seine schwerverletzte Beifahrerin wurden ins Krankenhaus verbracht.

Aufgrund des Verdachts von Alkoholkonsum, wurde dem Fahrer des Fords eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Während der Unfallaufnahme war ein längerer Stau entstanden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 21.000 Euro.

