Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Skoda und VW prallen zusammen - Drei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Vlotho (ots)

(jd) Gestern (14.11.) ereignete sich um 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bonneberger Straße. Ein 28-jähriger Mann aus Lippstadt fuhr mit seinem Skoda in Richtung Mindener Straße, als er in einer Kurve auf Höhe der Straße Düsternsiek die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Skoda kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr gleichzeitig in Richtung Bonneberg ein 34-jähriger Löhner mit seinem VW. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurden der VW-Fahrer sowie die beiden 22- und 19-jährigen Beifahrer im Skoda leicht verletzt. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurden alle drei mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme bleib die Unfallstelle gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

