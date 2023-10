Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit Flucht/versuchter gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wörrstadt (ots)

Am Mittwoch, den 18.10.2023 gegen 18:30 Uhr befuhr ein auffällig Schwarz-orangefarbenes Motorrad mit einer dunkel gekleideten Person die Kreuznacher Straße in Wörrstadt in Fahrtrichtung Sulzheim. Der 58-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Kreuznacher Straße in entgegengesetzter Richtung. Trotz rotzeigender Lichtzeichenanlage fuhr der Motorradfahrer in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hierbei mit dem nach links in die Rommersheimer Straße abbiegenden Pkw. Der Motorradfahrer kam zu Fall, stieg wieder auf sein Motorrad auf und nahm seine Fahrt in Richtung Rommersheimer Straße weiter auf. An der Einmündung zur Oberen Schulstraße versuchte der 36-jährige Verkehrsunfallzeuge den Motorradfahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Der Motorradfahrer fuhr über den Fuß des Zeugen und setzte seine Fahrt weiter fort. Der Zeuge wurde nicht verletzt. Am verunfallten Pkw entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die PW Wörrstadt, Tel: 06732 911 0

