Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Einbruchstaten in Bad Segeberg

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (05.09.2023) kam es in den frühen Morgenstunden zu Einbruchsdiebstählen und/oder versuchten Einbruchsdiebstählen.

Unbekannte Täter hatten in einem Fall die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen, um an Wertgegenstände im Fahrzeug zu gelangen. Der Pkw war auf dem P1 der Karl- May-Spiele in der Oldesloer Straße abgestellt.

In einem weiteren Fall versuchten unbekannte Täter die Glasschiebetür der Rossmann-Filiale in der Hamburger Straße aufzuhebeln. Die Scheibe wurde hierbei zwar erheblich beschädigt, was jedoch nicht dazu führte, dass der oder die Täter in das Innere der Drogerie gelangen konnten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter SG2.BadSegeberg.KPSt@polizei.landsh.de oder Tel.: 04551-884-0 entgegen.

