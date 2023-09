Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Itzstedt - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (02.09.2023) kam es in den frühen Abendstunden zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Meisenweg, in der Nähe der Straße Ole Koppel. Die Tatzeit liegt zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr. In dieser Zeit versuchten unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Der Versuch misslang. Der/die Täter gelangten nicht ins Gebäude.

Beobachtungen zu auffälligen Vorkommnissen in diesem Bereich können unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de oder Tel.: 04101 - 202-0 mitgeteilt werden.

