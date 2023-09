Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Boostedt

Großenaspe - Einbrüche in Apotheken und Discounter

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es in Boostedt und Großenaspe zu Einbrüchen gekommen, zu denen die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

In der Neumünsterstraße in Boostedt löste um 03:46 Uhr am frühen Sonntagmorgen (03.09.2023) der Alarm bei einem Discounter aus.

Einsatzkräfte stellten vor Ort eine beschädigte Eingangstür fest. Vermutlich gelangten die Täter nicht in das Geschäft.

Ein Zeuge hatte vor Eintreffen der Polizei zwei Jugendliche beobachtet, die sich nach der Alarmauslösung mit Fahrrädern in Richtung Neumünster entfernt hatten.

Die Fahndung verlief in der Nacht ergebnislos.

In derselben Nacht drangen Unbekannte in der Straße "Zur Ziegelei" in Boostedt gewaltsam in eine Apotheke ein und stahlen Bargeld.

Kurz vor 06:00 Uhr am Sonntagmorgen löste auch in der Hauptstraße in Großenaspe der Alarm einer Apotheke aus. Auch hier drangen der/die Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten die Räume. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ließ sich noch kein Diebesgut feststellen.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Ermittler bitten unter 04551 884-0 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen.

