Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus. Polizei sucht Zeugen.

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (02.09.2023) kam es zwischen 10.00 Uhr und 14.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus in der Rendsburger Straße nahe der Kieler Straße. Unbekannte Täter drangen über die Terrassentür in das Wohngebäude ein und stahlen eine PlayStation. Zeugenhinweise zu diesem Sachverhalt bitte an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de oder Tel.: 04101-202-0.

