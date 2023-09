POL-SE: Langeln - Verkehrsunfall auf B 4

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (31.08.2023) beobachteten Zeugen gegen 22.20 Uhr eine Tätergruppe, die sich im Elmshorner Rethfelder Ring an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung traf die Personen noch bei der Tatausübung am Automaten an. Es wurde diverses Tatwerkzeug sichergestellt. Bei den Tatverdächtigen handelt ...

mehr