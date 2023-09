POL-SE: Holm/ L 107 - Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (01.09.2023) ist es zu einem versuchten Einbruch in die Geschäftsräume eines Kreditinstitutes in der Ahrenloher Straße gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten Unbekannte um 00:15 Uhr gewaltsam in das Objekt einzudringen, was misslang. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun ...

mehr