Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Alter Schädel im Bach bei Blowatz aufgefunden

Blowatz (ots)

Nachdem am Nachmittag des 24. Mai 2023 in einem Bach bei Blowatz ein Schädel gefunden wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Wismar wurde am Mittwochnachmittag von einer Bürgerin, die den Schädel beim Spaziergang mit ihrem Hund entdeckt hat, informiert. Beamte des Kriminaldauerdienstes kamen zum Einsatzort und stellten das Fundstück sicher. Ersten Einschätzungen zufolge handelt es sich um einen menschlichen Schädel, der augenscheinlich schon seit mehreren Jahren oder gar Jahrzehnten dort liegen könnte. Eine Absuche des weiteren Umfeldes verlief ergebnislos. Weitere Untersuchung des Schädels wird die Rechtsmedizin durchführen. Die Ermittlungen dauern an.

