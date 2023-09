Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus, Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Donnerstag (31.08.2023) kam es gegen 23.45 Uhr im Ortsteil Egenbüttel zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße Am Gedenkstein 9. Unbekannte Täter versuchten hier in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Der Versuch misslang. Der/die Täter entfernte sich in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise zu diesem Sachverhalt bitte an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de oder per Telefon unter der Nr.: 04101-202-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell