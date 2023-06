Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Zeugenhinweis: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0625

Die Polizei Dortmund hat am Montagmorgen (26. Juni) in der nördlichen Innenstadt einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen.

Zeugen hatten der Polizei gegen 5.50 Uhr einen verdächtigen Mann im Bereich des Nordmarkts gemeldet. Die eingesetzten Beamten fanden einen Mann, auf den die Beschreibung passte, in Begleitung eines weiteren Mannes an der Ecke Haydnstraße/Flotowstraße. Während der anschließenden Kontrolle flüchtete der Verdächtige jedoch in Richtung Süden. Weit kam er nicht. An der Mallinckrodtstraße konnten die Beamten dem 29-Jährigen stellen und festnehmen.

Auf seiner Flucht warf er - deutlich für die Polizisten sichtbar - noch unter anderem seine Umhängetasche in ein Gebüsch. Diese und auch ein Messer, das sie auf dem Fluchtweg fanden, beschlagnahmten die Beamten. In der Tasche fanden sie nicht nur einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag, dessen Herkunft nicht geklärt werden konnte, sondern auch Betäubungsmittel - offensichtlich Heroin und Kokain - in nicht geringer Menge.

Die Beamten brachten den 29-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Der polizeibekannte Mann soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

