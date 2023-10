POL-PIAZ: POL-PIAZ: Räuberischer Diebstahl auf offener Straße

Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Räuberischer Diebstahl auf offener Straße

Alzey (ots)

Am Freitag, den 13.10.2023 gegen 22:15 Uhr kam es am Bahnberg in Alzey zwischen einer vierköpfigen und einer dreiköpfigen Personengruppe zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf entwendete eine Person der vierköpfigen Personengruppe eine mit Lebensmitteln gefüllte Einkaufstüte der dreiköpfigen Personengruppe. Zur Sicherung des Diebesguts drohte die Person der vierköpfigen Personengruppe mit dem Kopf einer zerbrochenen Glasflasche. Die vierköpfige Personengruppe konnte am Bahnhof Alzey vorläufig festgenommen werden. Allen Vieren wurde eine Blutprobe entnommen und nach Abschluss weiterer polizeilicher Maßnahmen entlassen.

