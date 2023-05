Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher steigen in Wohnung ein - Diebstahlschaden von über 15.000 Euro - weitere Zeugen gesucht!

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22:15 Uhr stieg eine bisher unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Peter-Gieser-Straße ein. Auf bisher ungeklärte Weise gelangten die Täter in die Wohnung, durchwühlten innerhalb des Anwesens die Zimmer und entwendeten neben einer Handtasche sowie Goldschmuck auch einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie die Täter anschließend über ein Grundstück Im Steuergewann kletterten und in Richtung Hardtwaldring flüchteten.

Bei den Tätern soll es sich um drei Männer, ca. 30 Jahre alt, gehandelt haben. Alle Männer trugen Sturmhauben. Einer der Männer trug eine Jacke mit Tarnmuster. Ein Anderer hatte schulterlange Haare.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der Zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 / 174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell