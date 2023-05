Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfallschaden von ca. 10.000 Euro

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 18:45 Uhr fuhr ein 59-jähriger Peugeot-Fahrer die Kolbenzeil entlang und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieser mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Zeugen berichteten außerdem, dass der 59-Jährige sein Mobiltelefon während der Fahrt bedient haben soll. Durch die unfallaufnehmende Streife konnte bei dem 59-Jährigen Alkoholgeruch sowie alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Alkoholtest bestätigte die Vermutung der Beamten und ergab einen Wert von knapp einem Promille. Auf dem Polizeirevier musste der 59-Jährige neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Durch den Aufprall wurde der Peugeot so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der 59-Jährige muss sich nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten.

