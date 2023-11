Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Tatverdächtige entwenden Kleidung

Herford (ots)

(jd) Am Montag (13.11.) bemerkte der Ladendetektiv eines Geschäfts an der Straße Deichkamp, dass mehrere Personen das Gebäude betraten und sich auffällig im Bereich des Bekleidungssortiments aufhielten: Zwei Frauen nahmen Kleidung aus den Regalen und gingen damit in die Umkleidekabinen - sie kamen jedoch ohne diese Artikel wieder aus der Kabine heraus. Der Ladendetektiv führte die Personen sodann bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten in ein Büro. Dort stellten die Beamten dann fest, dass die beiden Frauen, bei denen es sich um eine 40- und eine 18-jährige Herforderin handelt, mehrere Markenartikel unter ihrer Kleidung versteckten. Im Beisein der Frauen befand sich unter anderem auch ein 35-Jähriger, gegen den aufgrund eines Ladendiebstahls aus dem September diesen Jahres ermittelt wird. Die beiden Herforderinnen, die sich nun ebenfalls wegen Ladendiebstahls verantworten müssen, sowie der 35-Jährige wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

