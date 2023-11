Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch und Ladendiebstahl - Polizei nimmt 36-Jährigen in Gewahrsam

Löhne (ots)

(jd) Gegen 15.05 Uhr betrat gestern (15.11.) ein bis dahin unbekannter Mann ein Lebensmittelgeschäft an der Alten Bünder Straße. Er passierte kurze Zeit später zunächst den Kassenbereich, ehe ihm im Eingangsbereich eine Flasche Alkohol aus der Jacke fiel und zerbrach - diese stammte aus dem Sortiment des Marktes und war nicht von dem Unbekannten bezahlt worden. Er flüchtete sodann in Richtung Werretalhalle. Eine Mitarbeiterin verständigte die Polizei und gab eine entsprechende Personenbeschreibung durch, unter anderem mit auffälligen Bekleidungsstücken. Die Beamten leiteten eine Nahbereichsfahndung ein.

Kurze Zeit später hörte eine 23-jährige Löhnerin dann gegen 16.55 Uhr Geräusche aus ihrer Wohnung an der Straße An der Kronprinzenbrücke, während sie sich im Garten aufhielt. Als die Frau daraufhin ihre Wohnung betrat, traf sie auf einen ihr unbekannten Mann. Der Mann flüchtete sodann aus der Wohnung und die Frau verständigte umgehend die Polizei. Den Beamten gegenüber gab sie eine Personenbeschreibung durch, die deckungsgleich mit der Beschreibung der Mitarbeiterin aus dem Geschäft an der Alten Bünder Straße war. Nach ersten Ermittlungen drang der Mann durch ein Fenster, das er gewaltsam öffnete, in das Haus ein. Im Rahmen einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen die Beamten wenig später auf eine Person, auf die die Beschreibung beider Frauen zutraf und der im Bereich des Bahnhofs bereits weiteren Personen durch sein Verhalten auffiel. Bei ihm handelt es sich um einen 36-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der zudem Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte. Ein entsprechender Atemalkoholtest bei dem bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mann verlief positiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell