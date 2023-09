Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Trunkenheitsfahrt

Worms - B9 (ots)

Am Sonntag, 03.09.2023, gegen 03:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim einen PKW, weil dieser unvermittelt auf der Kreuzung B9 / L425 anhielt. Der 30-jährige Fahrer gab an, dass er aufgrund des eingeschalteten Blaulicht angehalten habe. Schnell stellte die Streife aber noch einen weiteren Grund fest. Der Mann aus dem Kreis Alzey-Worms wies Atemalkoholgeruch auf und wurde zur Dienststelle verbracht. Dort ergab der Alkoholtest einen Wert von über 1,0 Promille. Gegen den Sünder wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell