POL-HF: Opel touchiert Fußgänger - 30-Jähriger leicht verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Dienstag (14.11.) ging ein 30-jähriger Mann aus Kirchlengern, um 15.00 Uhr zu Fuß entlang der Heidestraße in Richtung der Straße Im Siek. Aus entgegengesetzter Richtung kam ihm dann ein grauer Opel entgegen. Der Fußgänger blieb am Fahrbahnrand stehen, um das Fahrzeug passieren zu lassen. Während der Vorbeifahrt touchierte der Seitenspiegel des Opel den Fußgänger, der dadurch am Arm verletzt wurde. Ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen, setzte der Fahrer seiner Fahrt fort. Nach einer ambulanten Behandlung seiner Verletzungen, erstattete der 30-Jährige Anzeige bei der Polizei. Der Mann konnte den Beamten neben einer Personenbeschreibung des Fahrers auch das Kennzeichen des Opel durchgeben. Die Ermittlungen an der Halteranschrift in Kirchlengern dauern noch an. Die Polizei Herford bittet zur Klärung des Unfallhergangs mögliche Zeugen oder den Unfallbeteiligten sich unter 05221/8880 zu melden.

