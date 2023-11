Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Firmengebäude an - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Am Samstag (18.11.) stellte der Mitarbeiter einer Firma für Dentaltechnik an der Straße Industriezentrum gegen 7.05 Uhr zunächst ein beschädigtes Fenster fest. Dann bemerkte er, dass an diversen Stellen der Außenwand Beschädigungen aufzufinden sind. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter das umzäunte Gelände betraten, indem sie eine rückwärtig gelegene Zugangstür gewaltsam öffneten. Dann gingen sie - ebenfalls gewaltsam - ein Fenster an, das entsprechende Beschädigungen aufwies. Außerdem schnitten sie augenscheinlich an verschiedenen Stellen die Bleche der Wandverschalung ein. Teile der Gebäudedämmung befanden sich auf einer Grünfläche vor dem Gebäude. Dann gelang es ihnen durch ein weiteres Fenster, das sie ebenfalls beschädigten, einige Kisten mit Rohlingen für zahntechnische Produkte aus dem Gebäude zu erlangen. Diese ließen sie jedoch außerhalb des Gebäudes auf dem Firmengelände zurück. Inwieweit der oder die unbekannten Täter weiteres Diebesgut an sich nahmen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in der Nacht zu Samstag etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden an dem Gebäude liegt bei rund 8.000 Euro.

