Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Löhne (ots)

(jd) Gestern (20.11.) fuhr ein 62-jähriger Löhner mit seinem Peugeot um 16.40 Uhr auf der Straße am Werredamm in Richtung Rathausstraße. Er beabsichtigte, den dortigen Kreuzungsbereich geradeaus zu überqueren. Gleichzeitig fuhr ein 57-jähriger Löhner mit seinem E-Scooter auf der Werrestraße in Richtung Oeynhauser Straße und beabsichtigte, an der Kreuzung nach links in die Rathausstraße abzubiegen. Als beide Verkehrsteilnehmer in den Kreuzungsbereich einfuhren, übersah der von links kommende E-Scooter-Fahrer augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten Peugeot und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 57-Jährige schwer verletzt und zunächst von Ersthelfern vor Ort betreut, ehe der hinzugerufene Rettungswagen eintraf. Die ebenfalls hinzugekommenen Polizeibeamten stellten bei dem Mann Anzeichen von Alkoholkonsum fest. In einem nahegelegenen Krankenhaus, in das der Mann mittels Rettungswagen gebracht wurde, wurde eine Blutprobe entnommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell