Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Gaststätte

Großrosseln-Nassweiler (ots)

In der Nacht zum Samstag stiegen Unbekannte in eine Gaststätte in Großrosseln-Nassweiler ein. Sie hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangten so in die Gaststätte. Dort brachen die Täter zwei Spielautomaten auf und stahlen sämtliches Scheingeld. Es handelte sich dabei um einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe.

