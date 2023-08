Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Pferd verletzt Jugendliche

Völklingen (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag erhielt die Polizeiinspektion Völklingen Kenntnis von einer durch einen Pferdetritt verletzten Jugendlichen auf dem Reiterhof Am Wasserwerk in Völklingen. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei jugendliche Mädchen zuvor 2 Pferde von der Koppel in Richtung Reiterhof geführt hatten. Dabei habe sich eines der Pferde aus unerklärlichen Gründen plötzlich bockig verhalten und nach hinten ausgetreten. Dabei habe es die 16-jährige Jugendliche mit dem Huf am Kopf getroffen. Durch den Tritt sei diese dann nach links gegen einen Zaun gestürzt. Das Pferd konnte durch sofort herbei eilende Helfende beruhigt und zum Stall gebracht werden. Die Jugendliche wurde durch den Tritt ersten Untersuchungen zufolge nicht schwerer verletzt. Sie wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

