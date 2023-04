Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 16. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Fr., 14.04.2023, 20:00 Uhr bis Sa., 15.04.2023, 13:50 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Ringstraße in Höhe 16

Am Freitag, 14.04.2023, gg. 20:00 Uhr, stellte der Halter eines weißen VW Passat diesen in der Ringstraße, in Höhe der Hausnummer 16, zum Parken ab. Am Samstag, 15.04.2023, gg. 13:50 Uhr, stellte er Unfallschäden am Heck des Fahrzeugs fest. Der/Die Unfallverursacher/in hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, sich nicht weiter um die Schadensregulierung gekümmert. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Verkehrsunfallflucht

So., 16.04.2023, 01:45 Uhr 38170 Schöppenstedt, Kapellenstraße

Am frühen Sonntagmorgen, 16.04.2023, gg. 01:45 Uhr, verlor eine 33jährige Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren blauen Audi A3 und fuhr in 38170 Schöppenstedt, Bahnhofstraße, frontal gegen eine Hauswand. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fluchtversuch wendete sie in einer Grundstückszufahrt. Hierbei beschädigte sie einen dort abgestellten Pkw und eine Steinmauer. Noch vor Ort konnte die Unfallverursacherin von der zwischenzeitlich informierten Polizei angetroffen werden. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden deutliche, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei ihr festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell