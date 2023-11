Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuerwehr und Rettungsdienst üben in Hustedt unter realistischen Bedingungen!

Celle

Am Mittwoch führte die Feuerwehr Celle gemeinsam mit dem Rettungsdienst eine Einsatzübung auf der Landstraße 240 in Höhe Salinenmoor durch. Angenommen wurde ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Um 19:45 Uhr wurde zunächst die Ortsfeuerwehr Hustedt zu einem PKW-Brand alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen fest. Ein PKW brannte in Vollbrand. Zwei weitere Fahrzeuge waren von der Straße abgekommen, in ihnen waren mehrere Personen eingeklemmt.

Durch die Ortsfeuerwehr Hustedt wurde unverzüglich erste Maßnahmen zur Betreuung und Versorgung der Verletzten und eingeklemmten Personen eingeleitet sowie die Brandbekämpfung durchgeführt. Außerdem wurde weitere Kräfte nachalarmiert.

Im weiteren Übungsverlauf kamen die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache sowie Eversen (Stadt Bergen) im Rahmen der technischen Hilfeleistung zur Befreiung der eingeklemmten Personen zum Einsatz. Die technische Rettung wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst des Landkreises Celle durchgeführt.

Durch den Rettungsdienst wurde im Rahmen der Übung ein Massenanfall von Verletzten simuliert. So waren insgesamt fünf Rettungsmittel, ein Notarzt, ein Einsatzleitwagen und der Führungsdienst des Landkreises Celle als organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes beteiligt.

Der Einsatzleiter wurde bei seiner Tätigkeit durch Mitglieder der Führungsgruppe Einsatzleitung der Stadtfeuerwehr Celle unterstützt.

Ziel der Übung war es die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen zu vertiefen und Einsatzabläufe zu testen und zu festigen. Die Übung wurde unter realistischen Bedingungen durchgeführt. Die Planung erfolgte unter Federführung der Ortsfeuerwehr Hustedt.

Ein Dank geht an alle beteiligten Organisationen und Behörden, die die Übung ermöglicht und unterstützt haben. Ein weiterer Dank geht an die Firmen Alfons Schmidt Automobile, Abschleppdienst Jordan und Dachdeckerei Kramer, die Fahrzeuge zur Unfalldarstellung bereitgestellt haben sowie an den Behrens-Hof aus Hustedt für die technische Unterstützung bei der Vorbereitung.

