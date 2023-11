Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Gemeldeter Wohnungsbrand mit vermisster Person in der Altstadt!

Celle (ots)

Mit dem Einsatzstichwort "Wohnungsbrand - eine Person vermisst" wurde die Feuerwehr Celle heute um 12:25 Uhr in die historische Altstadt der Residenzstadt alarmiert.

Bereits wenige Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte in der Zöllnerstraße ein. Die Lage vor Ort stellte sich jedoch anders als gemeldet heraus. Ein Wohnungsbrand lag nicht vor. In einer Wohnung befand sich eine hilflose Person. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zur Wohnung, so dass der Rettungsdienst die Person versorgen konnte. In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte ein Elektrogerät fest, das gebrannt hatte. Das Gerät wurde aus der Wohnung entfernt und eine Nachkontrolle durchgeführt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

