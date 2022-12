Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Döhren: 77-jähriger Radfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Freitag, 23.12.2022, hat eine 83-Jährige mit ihrem Auto beim Abbiegen einen Radfahrer angefahren. Der 77-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 77-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 09:20 Uhr den Radweg an der Schützenallee in Richtung stadteinwärts. Gleichzeitig befuhr eine 83-Jährige mit ihrem Skoda Octavia die Schützenstraße, ebenfalls in Richtung stadteinwärts. Als die 83-Jährige nach rechts in die Willmerstraße abbog, erfasste sie den Radfahrer. Der Radfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /bo, haa

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell