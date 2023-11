POL-HF: Unbekannte schlagen Autofahrerin - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots) - (jd) Der Mitarbeiter einer Tankstelle an der Weserstraße bemerkte am Montag (20.11.), gegen 8.30 Uhr, das Fehlen eines Staubsaugers. Dieser befand sich auf dem Tankstellengelände in einem verschlossenen Metallgehäuse. Das Vorhängeschloss befand sich am Montagmorgen nicht mehr an dem Verschlussriegel und wurde mutmaßlich gewaltsam geöffnet. In dem ...

