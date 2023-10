POL-PDNR: PKW fährt in Leitplanke und entfernt sich unerlaubt

Buchholz (WW) (ots) - Im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen haben bisher unbekannte Täter auf einer Baustelle in einem Wohngebiet in Buchholz, In den Hanfen, eine Rüttelplatte entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: ...

