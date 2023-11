Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Industrie-Staubsauger - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Tankstelle an der Weserstraße bemerkte am Montag (20.11.), gegen 8.30 Uhr, das Fehlen eines Staubsaugers. Dieser befand sich auf dem Tankstellengelände in einem verschlossenen Metallgehäuse. Das Vorhängeschloss befand sich am Montagmorgen nicht mehr an dem Verschlussriegel und wurde mutmaßlich gewaltsam geöffnet. In dem Metallgehäuse befand sich außerdem eine Geldkassette, die der oder die unbekannten Täter jedoch zurückließen. Der Staubsauger hat einen Wert von rund 350 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

