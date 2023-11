Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Mehrere Einbrüche in Schwarzenmoor

Herford (ots)

(jd) Vermutlich kurz nach Beginn der Dämmerung kam es am gestrigen Abend (22.11.) gleich zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Bereich Herford-Schwarzenmoor. Die Tatorte erschließen sich über den Barlachweg, Steiler Weg bis zur Sauerbruchstraße.

Ein 58-jähriger Herforder stellte nach etwa einstündiger Abwesenheit gegen 18.00 Uhr fest, dass Unbekannte in seinem Haus am Barlachweg nach Diebesgut gesucht haben. Nach ersten Ermittlungen gingen die Unbekannten eine Außentür mittels eines Werkzeugs an, um sich Zutritt zu verschaffen. Eine Aufstellung des Diebesgutes muss noch erfolgen.

Ein 60-jähriger Herforder stellte gegen 21.00 Uhr fest, dass Unbekannte ein rückwärtig gelegenes Fenster an dessen Haus ebenfalls am Barlachweg gewaltsam geöffnet und im Inneren diverse Schränke durchsucht haben. Nach jetzigem Stand nahmen sie mehrere Schmuckstücke, darunter verschiedene Goldringe und Halsketten an sich. Die Zielrichtung der bislang unbekannten Täter lag eindeutig auf Bargeld und Schmuck. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen 18.00 und 21.00 Uhr.

Nur wenige Stunden später bemerkte ein 59-Jähriger, dass die Terrassentür seines Hauses am Steiler Weg geöffnet war. Die Einbrecher kletterten hier mittels verschiedener Gartenmöbel auf den Balkon des Hauses und gelangten so durchs Fenster in das Haus. Hier ist ebenfalls nach ersten Ermittlungen Bargeld, ein Laptop der Marke HP sowie zwei Geldbörsen mit Geld die Beute. Das Anwesen ist etwa gegen 18.00 Uhr durch Mitbewohner verlassen worden.

Ein weiterer Fall stellte ein 52-Jähriger in der Sauerbruchstraße fest. Dort stand das Grundstückstor offen und es brannte Licht, obwohl der Eigentümer sein Haus gegen 19.30 Uhr verlassen hatte. Als der Zeuge daraufhin im Inneren des Gebäudes nachsah, stellte er ein beschädigtes Fenster fest, durch das der oder die unbekannten Täter in den Bungalow einstiegen. In mehreren Räumen durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Nach ersten Ermittlungen nahmen die unbekannten Täter einen Tresor an sich. Eine weitere Aufstellung des möglichen Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Eine weitere Tat ereignete sich am Steiler Weg, bei der ein 44-jähriger Herforder verdächtige Geräusche gegen 18.45 Uhr hörte. Daraufhin ging er in Richtung seiner Einfahrt, um nach der Ursache der Geräusche zu schauen. Er bemerkte einen ihm Unbekannten. Der etwa 180cm große Mann befand sich auf dem Balkon des Hauses. Offensichtlich versuchte dieser, die dortige Tür gewaltsam zu öffnen. Der Mann, der eine enganliegende, dünne Jacke und eine Jeans sowie ein Baseball-Cap trug, flüchtete nach Bemerken in die Dunkelheit. Er sprang über ein unmittelbar angrenzendes Gartenhaus zu Fuß in Richtung des Untereren Hamscheberg. Die anschließend verständigten Polizeibeamten leiteten eine Nahbereichsfahndung nach dieser Person ein. Es kam ein Diensthund zum Einsatz, der zunächst eine Spur aufnehmen konnte. Die begleitende Fahndung verlief jedoch negativ. Die Ermittlungen in allen Fällen dauern an.

Die Kriminalbeamten prüfen, ob und inwieweit die vier Einbrüche und der Einbruchsversuch miteinander in Verbindung stehen. Auffällig ist in den Tatbegehungen das Angehen der Fensterscheiben. Den bislang unbekannten Einbrechern gelang es, die Scheiben lochartig zu Öffnen und dann den Fenstergriff zu betätigen. In allen Fällen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung: Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell