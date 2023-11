Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Herford (ots)

POL-HF (mmb): Am Sonntag (26.11.2023) um 04.53 Uhr kam es in Herford auf der Lübbecker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person getötet und drei weitere Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließen zwei Personen vor der Lichtsignalanlage Laarer Straße einen haltenden PKW und begaben sich zu Fuß in Richtung einer gegenüberliegenden Bar. Hierbei wurden die beiden Fußgänger von einem im Fahrtrichtung Enger fahrenden Taxi erfasst. Sie wurden dabei tödlich und schwerst verletzt. Im Taxi wurden der Fahrer und ein Fahrgast leicht verletzt. Während sich Kräfte des Rettungsdienstes verstärkt durch Notfallseelsorger um die Verunfallten und Beteiligten kümmerten, nahmen Beamte der Kreispolizeibehörde Herford mit Unterstützung eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams aus Münster und eines Sachverständigen die Ermittlungen zum genauen Unfallablauf auf. Die Lübbecker Straße wurde dafür bis 10 Uhr voll gesperrt. Die betroffenen Angehörigen wurden durch Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Lippe benachrichtigt und durch eine Notfallseelsorgerin betreut.

