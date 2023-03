Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kaden - Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Kaden (ots)

Am 16.03.2023, gegen 14:33 Uhr kam es im Bornheg in Kaden zu einem Kellerbrand. Die Hausbewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Objekt, demnach wurden keine Personen verletzt. An dem betroffenen Einfamilienhaus entstand aufgrund von starker Rauchentwicklung und Rußbildung ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000EUR. Die Feuerwehren Kaden, Härtlingen und Westerburg waren vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

