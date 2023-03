Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur, L309, Verkehrsunfallflucht auf "Lkw Umgehung" ZEUGEN GESUCHT

Montabaur (ots)

Am Mittwoch, 15.03.2023, ereignete sich gegen 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der mittlerweile ermittelte Fahrzeugführer kam auf der sog. Lkw Umgehung der B 49 ("Großer Herrgott") von der Fahrbahn ab, beschädigte mehrere Verkehrszeichen und richtete erheblichen Flurschaden an. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Insbesondere sucht die Polizei Montabaur den Fahrer eines Lkw, der Mitarbeiter der Straßenmeisterei Montabaur auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht hatte. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Montabaur unter der Tel.: 02602/92260 oder gerne auch per Email unter polizei.montabaur.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell