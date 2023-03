Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Katzenelnbogen. Räuberischer Diebstahl in Tankstelle *ZEUGENAUFRUF*

Katzenelnbogen (ots)

Am Samstag, den 11.03.2023, kam es in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße gegen 19 Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl. Der mittlerweile namentlich bekannte Beschuldigte nahm zunächst aus dem Verkaufsraum eine Flasche Wodka sowie Tabakwaren an sich und wollte die Tankstelle ohne Bezahlung verlassen. Die anwesende Angestellte versuchte, den Beschuldigten aufzuhalten und ergriff hierbei die Wodkaflasche. Durch den Beschuldigten wurde diese gewaltsam entrissen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Vorgang durch zwei Passanten wahrgenommen wurde, welche noch versuchten, den Beschuldigten beim Verlassen der Tankstelle aufzuhalten. Die beiden Zeugen, welche bei der Anzeigenaufnahme nicht mehr anwesend waren, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez (Tel. 06432-6010) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell