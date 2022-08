Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf der Flucht gestoppt

Jena (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Montagabend in einem Baumarkt in der Brüsseler Straße in Jena. Ein 37-jähriger Mann betrat den Markt und bewegte sich als Kunde im Einkaufsbereich. Eine 49-Jährige konnte dann allerdings beobachten, wie der Mann immer wieder an seiner Kleidung und seinem mitgeführten Rucksack nestelte. Daraufhin begab sich die Mitarbeiterin in den Kassenbereich und informierte eine Kollegin über ihre Beobachtungen. Auf Anfrage verneinte der 37-Jährige den Diebstahl und setzte zur Flucht an. Allerdings konnte er durch das beherzte Eingreifen der Mitarbeiterinnen zur Boden gebracht werden, wobei sich die 49-Jährige leicht verletzte. Als die alarmierten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, versuchte der 37-Jährige erneut zu flüchten und konnte aber erneut auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes fixiert werden. Hierbei fiel dem Langfinger dann auch gleich die Beute aus dem Hosenbund. Einen Satz Bohrer und eine Packung Scharniere, im Wert von 35 Euro, wollte der Mann aus dem Baumarkt schmuggeln.

