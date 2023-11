Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch - Polizei nimmt Tatverdächtigen in Gewahrsam

Spenge (ots)

(jd) Am Freitag (24.11.) hörte ein 61-jähriger Spenger, um 19.00 Uhr verdächtige Geräusche an seinem Haus an der Straße Herrenholz. Der Mann ging daher nach draußen, um nach der Ursache zu sehen. Dort stellte er dann eine ihm unbekannte Person fest, die mittels eines Werkzeugs versuchte, ein Tor zu öffnen. Beim Anblick des Spengers flüchtet der bis dahin Unbekannte zu Fuß in Richtung Neuenkirchener Straße. Da das Schloss des Tores durch den Einbruchsversuch beschädigt wurde, konnte der Spenger das Tor nicht öffnen, um dem Mann zu folgen. Er rief umgehend die Polizei, die eine Nahbereichsfahndung einleitete. Im Bereich der Enger Straße trafen die Beamten auf einen Ford, der mit laufendem Motor im Bereich der Mühlenburger Straße stand. Dessen Fahrer setzte, als sich die Polizeibeamten näherten, seine Fahrt zunächst in Richtung Häger fort. Aufgrund des räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs zu dem Einbruchsversuch unterzogen die Beamten den Mann jedoch einer Kontrolle. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er stark verschmutze Schuhe sowie Werkzeuge bei sich hatte - nach ersten Ermittlungen stimmen die Schuhabdrücke am Grundstück des 61-Jährigen mit den vorgefundenen Schuhen überein. Der Unbekannte machte widersprüchliche Angaben gegenüber den Beamten, sodass seine Identität nicht zweifelsfrei bestätigt werden konnte. Das Fahrzeug ist auf einen 38-jährigen polnischen Staatsbürger zugelassen. Aufgrund einer möglichen Fluchtgefahr wurde der Mann dem Polizeigewahrsam in Herford zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

