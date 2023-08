Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Zeugenaufruf zum versuchten Raubdelikt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.08.2023 Nr. 2

14.08/Zeugenaufruf zum versuchten Raubdelikt Bispingen: Am Montag, 14.08.2023 kam es gegen 16.00 Uhr an der Bahnhofstraße, in einem Elektro-Geschäft zu einem versuchten Raubdelikt. Ein noch unbekannter männlicher Täter hatte sich hinter einem Vorhang versteckt und bei Erscheinen der 67-jährigen Geschädigten diese mit einem Messer bedroht und auf Englisch aufgefordert: "Give me the money!" Der hinzukommende Hund der Geschädigten vertrieb den männlichen Täter. Dieser konnte anschließend unerkannt fliehen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich 18-25 Jahre, 185-190 cm groß, - schlank, Brillenträger - hellgrauen Kapuzenpulli

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es zwei noch namentlich unbekannte weibliche Zeuginnen, die den Täter womöglich gesehen haben könnten. Jeder der Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, insbesondere die zwei Zeuginnen, werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter: 05191-93800 oder jeder anderen Polizeidienststelle, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell